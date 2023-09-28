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Üniversiteler lise mezunu Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli alımı başladı! Başvuru şartları neler?

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Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
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Üniversiteler lise mezunu Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli alımı başladı! Başvuru şartları neler?

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli alımı başvuruları başladı! 6 Farklı üniversite tarafından yayınlanan ilan kapsamında en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

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