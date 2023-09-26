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NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 26.09.2023
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NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları

Nükleer Düzenleme Kurumu belirtilen kadrolar için personel alımına ilişkin ilan yayınladı. En az 70 KPSS puan şartı arayan kurum 9 Ekim 2023 tarihine kadar başvuruları online olarak toplamaya devam edecek. İşte başvuru ekranı…

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