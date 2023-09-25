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İstanbul Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
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İstanbul Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi…

İstanbul Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile belirtilen kadrolar için personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma şartı arıyor. İşte başvuru ekranı

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