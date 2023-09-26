KPSS 70 puan ile Zabıta Memuru alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihi belli oldu! İşte detaylar…
Fatih Belediyesi KPSS 70 puan ile personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve başvuru esnasında teslim edilecek gerekli belgeleri açıklayan kurum, başvuruları toplamaya 30 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. İşte detaylar…
Fatih Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı yapacağını açıkladı. En az 70 KPSS puan şartı arayan belediye, yine adaylardan en az B sınıfı ehliyet şartı arıyor. Başvuru sürecine ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise yayınlanan ilan ile paylaşıldı. İşte detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Fatih Belediyesi personel alımı başvuruları 30 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) şahsen müracaat edecek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
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