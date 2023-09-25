İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 34 bin 529 beden işçisi alımı başladı! |İŞKUR güncel iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam sağlamak amacıyla 34.529 personel alımı için ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. İşKur'un ihtiyaçları doğrultusunda açılan bu alımlar, ilkokul mezunu olan adaylara yönelik bir fırsat sunuyor. İşKur'un resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan başvuru koşulları ve detaylarıyla birlikte, adaylar için eşsiz bir istihdam fırsatı sunulmaktadır. Bu alımlarla ilgilenen adaylar için işte İŞKUR personel alım ilanla

İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?