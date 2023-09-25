TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıkladı! İşte başvuru ekranı
TÜRASAŞ en az lise mezunu sürekli işçi alımı yapmaya başladı. İŞKUR üzerinden istihdam edilecek adaylar için başvuru sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar açıkladı. İşte başvuru ekranı…
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğe bağlı Eskişehir, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerinde istihdam etmek üzere 211 işçi alımı yapacağını açıkladı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek adaylardan en az lise mezunu olma şartı aranıyor. Başvuru şartları ve sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR üzerinden paylaşıldı. İşte detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
TÜRASAŞ işçi alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını tamamlayabilecek.
Başvuru için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine gidin arama bölümüne "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi" yazın ve ara butonuna tıklayın. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Genel Müdürlüğümüze bağlı Eskişehir, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlüklerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.
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