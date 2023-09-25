TÜRASAŞ İŞKUR üzerinden lise mezunu işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıkladı! İşte başvuru ekranı

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

TÜRASAŞ işçi alımı başvuruları 25 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

Başvuru için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine gidin arama bölümüne "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi" yazın ve ara butonuna tıklayın. Akabinde başvuru şartlarını taşıdığınız ilana giriş yaparak başvurunuzu tamamlayın.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını aşmamış olmak,