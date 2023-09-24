"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO mülakatları başlamıştı. Mülakatlara katılımın ardından şimdi de sonuçların ilan tarihi gündemde. İşte konu hakkında son gelişmeler...