PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?
"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sonuçlarına dair bekleme süreci başladı. Binlerce adayın heyecanla beklediği PMYO mülakat sınavı duyurusu 8 Eylül'de yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre PMYO parkur mülakatlarını erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO mülakatları başlamıştı. Mülakatlara katılımın ardından şimdi de sonuçların ilan tarihi gündemde. İşte konu hakkında son gelişmeler...
PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Sınav sonuçları hakkında açıklamalar geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara ilan edilecek.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?
- İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Bu 2 baharat bağırsakları tertemiz yapıyor! 1 tutam tüketirseniz...
- BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! 24 Eylül 2023 Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Mazot ve gübre desteği ödemeleri ayın kaçında yatar?
- AÖL sınavları nasıl, online mı olacak 2023? MEB Açık Lise (AÖL) sınavları yüz yüze mi olacak?
- Aile Destek Eylül ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları bu ay ne zaman yatar? TCKN numarasına göre...
- Bursluluk parası ne zaman, hangi tarihte yatacak 2023? 2023-2024 İOKBS bursluluk paraları ne kadar, kaç TL oldu?
- DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK burs başvuruları hangi ay başlayacak?
- Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kış uykusundan uyanan ayı katliam yaptı
- Oturduğunuz yerden kas yapın! Bu besinde ne ararsan var: Demir, fosfor, çinko...
- ALES/3 başvuruları başladı mı? 2023 ÖSYM ALES/3 ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?