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PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?

"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakat sonuçlarına dair bekleme süreci başladı. Binlerce adayın heyecanla beklediği PMYO mülakat sınavı duyurusu 8 Eylül'de yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre PMYO parkur mülakatlarını erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 PMYO polis alımı son durum ne, açıklama geldi mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından PMYO mülakatları başlamıştı. Mülakatlara katılımın ardından şimdi de sonuçların ilan tarihi gündemde. İşte konu hakkında son gelişmeler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

Sınav sonuçları hakkında açıklamalar geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları sınav işlemleri sona erdikten sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara ilan edilecek.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

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