GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?
"GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Personel alımı iki etap halinde yapılıyor. İlk aşamada 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri ardından psikolog, büro personeli ve destek personeli (temizlik) başvuruları alındı, akabinde de sonuçlar adaylarla paylaşıldı. İşte konu hakkında detaylar...
"GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları 2023 açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB bünyesinde görevlendirilmek üzere; psikolog, büro personeli ve destek personeli (temizlik) ile koruma-güvenlik görevlisi, bakım ve onarım destek personeli alımı yapılıyor! İki etapta yapılan personel temininde süreçte sona gelinmek üzere. 11 bin 455 personel alımı sonuçları pgm.gsb.gov.tr'de yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS puanı ile ve mülakatsız olarak gerçekleştirilen alımlarda gözler GSB duyurularında! Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihlerinde başvuruları alınan 2023 Yılı Sözleşmeli Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik) Alımı sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Başvurularım – Değerleme Sonuçları başlığı altında sorgulanabilecek şekilde erişime açıldığı yer aldı.
2023 PSİKOLOG, BÜRO PERSONELİ VE DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER
Yerleştirilen ve atanmaya hak kazanan asıl adaylar, Merkez Teşkilatına yerleşen adaylar Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatına yerleşen adaylar ise yerleştikleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 18 - 22 Eylül 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde aşağıdak belgeleri teslim ediyor olacaklar.
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve adres bilgilerine ilişkin yazılı beyan.
b) Psikolog pozisyonu için; Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
Büro Personeli pozisyonu için; Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için; Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.
c) Yerleştirme belgesinin internet çıktısı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair yazılı beyan.
e) Yazılı özgeçmiş.
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf.
g) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan ve e-Devlet portalından alınmış doğrulama kodlu belge.
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.
ı) Varsa SGK hizmet dökümü.
i) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.
Personel alımının ikinci etabında Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi temini yapılıyor. Başvurular 28 Ağustos 2023 (00.00) – 06 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı ve sonuç duyurusu beklenmeye başladı! Sonuçların önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.
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