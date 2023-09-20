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Ulaştırma Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı…

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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Ulaştırma Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alımı başladı! İşte başvuru şartları ve ekranı…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS 60 puan ile personel alım ilanı yayınladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık, yine en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru şartları ve ekranı…

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