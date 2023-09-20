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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?

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Giriş Tarihi: 20.09.2023
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GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?

"GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar başvurularını geçtiğimiz günlerde yaptılar. Koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım onarım destek personeli 2. etap başvuru sonuçları bekleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 3 bin 622 Koruma ve güvenlik görevlisi ile 879 Bakım onarım destek görevlisi sonuçları için gözler GSB'nin açıklamasına çevrildi. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GSB personel alımında büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolg alım sonuçları açıklanmıştı. Gözler koruma ve güvenlik görevlisi ise destek personel (bakım onarım) sonuçlarına çevrildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı şu açıklamayı yaptı; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır."

GSB koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personel (bakım onarım) sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

GSB personel alım sonuçları belli olduğu zaman sonuçların "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden duyurulması bekleniyor.

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