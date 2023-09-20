GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? GSB 11.455 personel alım tarihi açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı şu açıklamayı yaptı; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır."