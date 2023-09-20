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AFAD en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 20.09.2023
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AFAD en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 215 Arama ve Kurtarma Teknisyeni alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum, yine adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ve başvuru şartları tüm adaylara duyuruldu.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

AFAD personel alımı başvuruları 9 Ekim 2023 saat 10.00'da başlayıp 17 Ekim 2023 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

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