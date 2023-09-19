19 Eylül 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri 68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 19.09.2023
ABONE OL
68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama kontenjan ve branş dağılımı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte konu hakkında açıklamalar...

"68 bin öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? 2023-2024 öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte atama takvimi için detaylar...

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlik atamalarında önemli bir değişikliğe gidileceğini duyurarak, atamalarda KPSS puanı ile mülakatın yarı yaırıya derecede etkili olacağını açıkladı.

Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50-50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50.

30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'bize ders anlatın' diyeceğiz. Her öğretmen arkadaşımız için başvurduğu alanla ilgili elektronik ortamda soru bankası oluşturmuş durumdayız. Bu soru bankasından öğretmen adayımız salona girdiği zaman random bir soru karşısına çıkacak elektronik ortamda.

İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek. Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu sınav öncesi alacağımız tedbirler."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Tekin öğretmen atamaları hakkında çalışmaları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz."

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

BAZI BRANŞLARA DİKKAT ÇEKTİ!

Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA