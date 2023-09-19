AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD 215 sözleşmeli personel alım şartları neler?
"AFAD personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 215 adet sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alımı yağılacağını duyurdu. Başvuran adaylar uygulamalı sınav ve sözlü sınava katılım sağlayacak. Ortaöğretim ve ön lisans mezunları arasından yapılacak alım için KPSS puanı şartı aranıyor. İşte AFAD personel alım detayları...
"AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD 215 sözleşmeli personel alım şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 215 personel alımı sınav tarihi ve başvuru şartları paylaşıldı. İşte konu hakkında son detaylar...
AFAD 215 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
AFAD sözleşmeli personel alımı başvuruları 9 Ekim saat 10.00 ile 17 Ekim saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
AFAD PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı için uygulama sınavı 25 Kasım - 03 Aralık 2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılacak.
AFAD PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
2.1.3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.1.4. Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak (17.10.1994 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
2.1.7. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla
1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
2.1.8. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
2.1.9. Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
2.1.10. Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.1.11. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumu için başvuruda bulunabilecektir.
2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)
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- AFAD personel alımı başvuruları başladı mı? AFAD 215 sözleşmeli personel alım şartları neler?
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