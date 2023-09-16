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Fiskobirlik KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve şekli

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Fiskobirlik KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve şekli

Fiskobirlik KPSS 60 puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları yayınladığı ilan ile tüm adaylara duyurdu. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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