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Dokuz Eylül Üniversitesi büro personeli ve hemşire alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.09.2023
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Dokuz Eylül Üniversitesi büro personeli ve hemşire alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS puan sıralaması esasına göre belirtilen kadrolara personel alımı yapacağını ilan etti. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar ve başvuru şartları

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