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GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023
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GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

"GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB personel alımı başvuruları sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. İşte GSB personel alımı detayları...

"GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. İşte konu hakkında detaylar...

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

GSB'DEN SONUÇ AÇIKLAMA DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.

Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.

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