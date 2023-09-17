"GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. İşte konu hakkında detaylar...