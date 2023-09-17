GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. GSB personel alımı başvuruları sona erdi. Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. İşte GSB personel alımı detayları...
"GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 personel alımına dair süreç işlemeye başladı. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alımı yapılacak. İşte konu hakkında detaylar...
PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
1 Eylül 2023 tarihinde sona eren büro personeli, destek personeli (temizlik) ve psikolog başvurularının değerlendirilmesi tamamlandı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.
GSB'DEN SONUÇ AÇIKLAMA DUYURUSU
Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı duyuruda; "Büro Personeli, Destek Personeli(Temizlik) ve Psikolog alımı sonuçlarımız açıklanmıştır.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli(Bakım-Onarım) alımı sonuçları ise en kısa sürede açıklanacaktır.
Sonuçlar için: http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB personel alım sonuçları ne zaman yapılacak 2023? GSB 2023 personel alımı tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek 2023? KYK yurt yer değiştirme işlemi başladı mı?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak 2023? Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı?
- Emekliye ek zam + ikramiye torbadan çıktı! 15,5 milyon SSK - Bağkur, Tarım emeklisinin yüzü gülecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL alana yeni maaş...
- DGS üniversite kayıtları nereden, nasıl yapılır? DGS üniversite kayıtları kaç gün sürecek 2023?
- Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Günde bir bardak tüketerek unutkanlık sorunundan kurtulun! Ender Saraç'tan hafıza sorunu ortadan kaldıracak formül
- İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 64 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 Eylül ayı ilanları başvuru ekranı ve şekli
- Daha önce duymadığınız 50 Türkçe kelime! Hissikablelvuku, Merdümgiriz, Safderun sözcük anlamı...
- ŞOK hafta sonu indirim kataloğu belli oldu! Kış hazırlığı için salçalık domates, biber, kavanoz ve turşu yapım malzemeleri indirimli fiyattan ŞOK’ta
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?