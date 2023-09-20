İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 64 bin personel ve işçi alımı yapılacak! İŞKUR 2023 Eylül ayı ilanları başvuru ekranı ve şekli
İŞKUR üzerinden 81 ilde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu 64.363 personel ve işçi alımı yapılacağı ilan edildi. Bazı kurumlar KPSS puan şartı ararken bazı kurumlar KPSS puanı sorgulamıyor. İşte Türkiye İş Kurumu personel ve işçi alımı başvuru şekli…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden herkesin merak ettiği personel ve işçi alım ilanlarını yayınladı. 81 il kapsamında istihdam edilecek adaylardan alım yapılacak kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Kamu kurum ve kuruluşlara göre değişiklik gösteren başvuru şartlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar ise İŞKUR resmi internet sayfasından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre ise eylül ayı içerisinde 64.363 personel ve işçi alımı yapılacak işte detaylar…
İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI KADRO DETAYLARI!
- Ambar/Depo Görevlisi 1825
- Aşçı 1105
- Beden İşçisi (Genel) 31019
- Bulaşıkçı (Stevard) 1215
- Forklift Operatörü 1290
- Garson (Servis Elemanı) 2705
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1752
- İnşaat İşçisi 1633
- Kasiyer 1366
- Konfeksiyon İşçisi 1706
- Makineci (Dikiş) 1621
- Ön Muhasebeci 1680
- Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2415
- Paketleme İşçisi 1867
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1007
- Reyon Görevlisi 1084
- Satış Danışmanı / Uzmanı 3100
- Şoför-Yük Taşıma 1710
- Temizlik Görevlisi 4263
İŞKUR PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR personel ve işçi alım ilanlarına başvuru yapabilmek için öncelikle esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet sitesine giriş yapın akabinde arama kısmına yukarıda yazan kadrolar arasından tercih ettiğiniz bölümü yazarak ara ikonuna tıklayın akabinde ilanlar listelenecektir.
Sonrasında başvuru şartlarını taşıdığınız ilana tıklayın E-Devlet şifresi ile giriş yaparak ilana kolayca başvuruda bulunun. İnternetten başvuruda bulunmak istemeyenler ise İŞKUR'a direkt giderek de başvuruda bulunabilirler…
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