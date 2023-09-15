ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 104. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuç tarihi, 104. Temel Eğitim sınavına katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimi doğrultusunda ÖGG sınavı 26 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlar için gözlerini EGM'den gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 104. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı. 104. Dönem ÖGG sınav sonuçları 26 Ağustos tarihinde uygulanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise sonuç tarihini araştırmaya başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; 104. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde (bugün) ilan edilecek.
ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.
ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
104. dönem ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet üzerinden sorgulanacak.
Adaylar, "https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx" adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.
ÖGG SINAV SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
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