ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 104. Dönem EGM ÖGG sınav sonuçları belli oldu mu?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 104. dönem ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde (bugün) ilan edilecek.