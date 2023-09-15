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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 15.09.2023
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GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

"GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Başvuru sürecinin 6 Eylül'de sona ermesi ardından gözler GSB personel alımlarının sonuçlanacağı tarihte. İşte, konu hakkında son gelişmeler...

"GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını duyurmuştu. Merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak personeller için başvuruları geçtiğimiz günlerde alındı. İşte, GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Başvuruların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yerleştirme sonucu asıl ve yedek olmak üzere belirlenecek. Elektronik ortamda yapılan başvurularda, gerekli özel ve genel şartları taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları olumsuz değerlendirilecek.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GSB personel alımı duyurusunda sürecin ayrıntılarına yer verildi ancak sonuç tarihi açıklanmadı.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de asgari puan almış olmak müktesep hakteşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

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