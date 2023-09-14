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Cide Belediye KPSS 60 puan ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şekli ve tarihi…

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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Cide Belediye KPSS 60 puan ile personel alımı yapacak! İşte başvuru şekli ve tarihi…

Cide Belediye KPSS 60 puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. 10 Ekim 2023 tarihinden itibaren başvuruları şahsen toplayacak olan kurum, yayınladığı resmi ilan metni ile merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen detaylar….

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