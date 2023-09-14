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KPSS 60 puan şartı arıyor! Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı

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Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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KPSS 60 puan şartı arıyor! Erciyes Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı

Erciyes Üniversitesi en az 60 KPSS puan ile personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru tarihi ve şartlarını açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı İşte başvuru ekranı ve merak edilen diğer tüm detaylar…

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