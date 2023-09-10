"2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular sona erdi ve adaylar şimdi sonuçları bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...