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2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 10.09.2023
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2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

"2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı başvuruları 1 Eylül'de sona erdi. Bu tarihten itibaren başvuran adaylar, sonuç tarihini öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...

"2023 GSB başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? GSB 11 bin 455 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular sona erdi ve adaylar şimdi sonuçları bekliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

GSB YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih henüz yok. Duyuruları takip etmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

GSB DUYURULARI

GSB YERLEŞTİRME SONUÇ BİLGİSİ

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

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