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İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS'siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS’siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...

Acil iş arayanlar İŞKUR'un güncel ilanlarını takip ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet adresi üzerinden son dakika açıklaması yaparak LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) personel ve işçi alımı başlattığını duyurdu. İşte, başvuru ekranı ve şartlar...

İŞKUR iş ilanları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), resmi internet adresi üzerinden son dakika açıklaması yaparak LÖSEV'e (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) personel ve işçi alımı sürecinin başladığını duyurdu. İşte, başvuru şartları...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

-LÖSEV için çalışmanın farklılığının bilincinde, çocukları ve ülkesini seven, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı idealist,

-Yazılı ve sözlü iletişimlerde başarılı,

-Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci ile inisiyatif kullanabilen,

-Sonuç odaklı çalışan, hayat boyu öğrenim odaklı ve kişisel gelişimine önem veren,

-Özellikle çalışma alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve konusuyla alakalı gelişmiş teknolojileri kullanabilen ve gerektiğinde çalışmalarına uyarlayabilen,

-Alt kadroların eğitimine, gelişimine ve motivasyonuna önem veren, deneyim ve tecrübelerinden faydalandırarak, eleman yetiştiren,

-Uzun vadeli çalışmak isteyen, "B" planı olmayan, esnek çalışma saatlerine ve Cumartesi günleri de çalışarak kendisinden bir şeyler vermeye hazır,

-Sosyal medya ve internet kullanan projeler yaratarak planlı ve sistemli çalışabilen, iyi derecede bilgisayar programlarına hakim, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILIYOR?

*Garson,
*Güvenlik Görevlisi,
*Bulaşıkçı,
*İngilizce Öğretmeni,
*Çamaşırhane Görevlisi,
*Satış Danışmanı,

*Bahçıvan,
*Temizlik Görevlisi,
*Servis Şoförü,
*Şoför,
*İdari Destek Görevlisi,
*Tarım İşçisi,
*Halkla İlişkiler Görevlisi,

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımlarına başvurular internet üzerinden, e şube sayfası üzerinden alınıyor. Adayların aşağıdaki gösterildiği gibi İŞKUR sayfasına giderek başvurusunu yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/

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