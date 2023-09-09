İŞKUR Eylül ayı ilanlarını duyurdu! KPSS’siz işçi alımı başladı! İşte başvuru şartları! Güvenlik, temizlik görevlisi, şoför, garson...

-Uzun vadeli çalışmak isteyen, "B" planı olmayan, esnek çalışma saatlerine ve Cumartesi günleri de çalışarak kendisinden bir şeyler vermeye hazır,

-Sosyal medya ve internet kullanan projeler yaratarak planlı ve sistemli çalışabilen, iyi derecede bilgisayar programlarına hakim, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,