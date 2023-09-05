ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023-2024 | Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?

Öğretmen atama takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuya dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarının yapılacağını ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğini ilişkin konuştu. Özellikle öğretmen adayları için büyük bir öneme sahip olan bu açıklamaların detayları haberimizde. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar...