ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023-2024 | Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?
Öğretmen adayları ve eğitim camiası, uzun bir bekleyişin ardından sonunda öğretmen atama takvimi hakkında önemli bilgilere kavuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kritik açıklamaları, atama sürecinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda netlik kazandırdı. Bakan Tekin, öğretmen atamalarının yapılacağını ve bu atamaların ne zaman gerçekleşeceği hususunda bilgi verdi. İşte detayları...
Öğretmen atama takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuya dair kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin öğretmen atamalarının yapılacağını ve atamaların ne zaman gerçekleşeceğini ilişkin konuştu. Özellikle öğretmen adayları için büyük bir öneme sahip olan bu açıklamaların detayları haberimizde. İşte 2023-2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Tekin öğretmen atamalarına ilikin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz." dedi.
İşte Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.
Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.
Yazın başka yönetmelikler hakkında da çalışma yaptık, yayımlayacağız.
Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.
Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum.
Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.
Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler."
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- ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023-2024 | Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?
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