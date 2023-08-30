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TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 30.08.2023
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TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?

"TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Toplum Yararına Programlar (TYP) için güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi ilanı yayınladı. İşkur üzerinden başvurular alınmaya başladı. Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?

"TYP okul temizlik görevlisi başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR TYP başvuru takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaki iş ilanları İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından paylaşılıyor. Güvenlik görevlisi ve bakım, onarım, temizlik görevlisi alımının ayrıntılarına yazılı ilanlarda yer veriliyor.

İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak destek personeliyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvurular, sürecin belli olmasının ardından İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Konuyla ilgili bilgiler açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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