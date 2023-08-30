İŞKUR ile en az ilkokul mezunu 33 bin 272 beden işçisi alımı! |İŞKUR güncel iş ilanları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Beden İşçisi alımları için ilanlarını sürdürmeye devam ediyor. Hem özel sektörde hem de kamu sektöründe istihdam edilmek üzere, en az ilkokul mezunu 33.272 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Kurumlar, ihtiyaçları doğrultusunda ilanlarını yayımlayarak alım yapılacak pozisyonlara ilişkin başvuru koşullarını ve ayrıntıları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Adaylardan en temel şart olarak ilkokul mezunu olma koşulu aranıyor. İşte İŞKUR personel alım ilanları