"GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Bakan Bak, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz." dedi.