GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
"GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru ekranı, önceki gün erişime açıldı. Bakan Bak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleşecek.
"GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıkladığı personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Bakan Bak, personel alımına ilişkin esasları ve başvuru süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere toplamda 11 bin 455 yeni personel alımı gerçekleştireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemiz büyüyor. Aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızla daha da güçleneceğiz." dedi.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Bakanlıktan başvurulara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre de büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos- 1 Eylül 2023 tarihlerinde; koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için ise başvurular 28 Ağustos- 6 Eylül 2023 tarihlerinde yapılabilecek.
Adaylar başvurularını, alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.
GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kadroları; Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) olmak üzere 11 bin 455 personel istihdamı sağlanacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve
7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı
hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor
olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç
olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1
yıl geçmiş olmak,
10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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- GSB personel alımı ne zaman yapılacak 2023? GSB 11.455 personel alımı başvuru kayıtları başladı mı?
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