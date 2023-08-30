En az lise mezunu Güvenlik Görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları ve tarihi
Türkiye Adalet Akademisinde en az lise mezunu adaylar arasından Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru süreci ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, KPSS puan sıralamasını esas alarak görevlendirme yapacak. İşte detaylar
Türkiye Adalet Akademisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar uyarınca çalıştırılmak üzere Güvenlik Görevlisi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum, en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları ise yayınlan resmi ilan metni ile paylaştı.
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Türkiye Adalet Akademisi Güvelik Görevlisi alımı başvuruları 29 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar eDevlet üzerinde Türkiye Adalet Akademisi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurularını online olarak gerçekleştirebilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
c) Arşiv araştırması olumlu olmak, ç) Lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
h) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
i) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)
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