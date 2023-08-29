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Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...

Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından gözler tayin sonuç duyurusuna çevrilmişti. İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı. Söz tayin başvurularının sonuçları da açıklandı.

ATAMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.

MEBBİS kullanıcı hesabınız ile sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Takvime göre ilişiği kesme işlemleri ise 31Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise
atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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