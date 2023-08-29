Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
Kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin ardından gözler tayin sonuç duyurusuna çevrilmişti. İl içi ve iller arası yer değiştirme sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde öğretmenlere ikinci bir yer değiştirme hakkı daha tanıyacaklarına dair müjdesinin ardından ikinci yer değiştirme takviminin ayrıntıları açıklanmıştı. Söz tayin başvurularının sonuçları da açıklandı.
ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, ikinci bir il içi ve iller arası yer değişikliği başvurusunda bulundu. Başvurular 25-28 Ağustos tarihleri arasında alındı, atamalar ise 29 Ağustos tarihinde gerçekleştirildi.
Takvime göre ilişiği kesme işlemleri ise 31Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise
atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları sorgulama ekranı! MEBBİS sonuç...
- Fransa'nın en uzun kara sınırı hangi ülkeyledir?
- Hangisi ördekgillerden tüyleri kiremit renginde bir kuş türüdür?
- "Karanlık ve ıssız yerlerde, insanın gördüğünü sandığı korkunç hayalet" hangisinin sözlük tanımıdır?
- FIFA Dünya Kupası tarihinde yarı finale ulaşmayı başaran ve başkenti Afrika'da olan tek ülke hangisidir?
- Hangisi Türkiye'deki ilçelerin adlarında geçen bir hayvan adı değildir?
- Hangi köprüden geçerken yüzyıllar öncesinden kalma bir geleneğe uygun olarak cesaretlerini kanıtlamak için köprüden nehre atlayan gençlerle karşılaşabilirsiniz?
- Hangisi mecazi anlamda "aşırı kalabalıklaşmak" anlamına gelir?
- Galatasaray Molde maçı canlı izle! 29 Ağustos 2023 Galatasaray - Molde maçı kesintisiz şifresiz donmadan canlı yayın...
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM DGS tercih sonuçları ayın kaçında belli olur?
- YÖK SON DAKİKA AÇIKLAMA! Üniversiteler 2. Ekim'de mi açılacak, ertelendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak 2023?
- Oranlar sil baştan güncellendi! 32 günde 15.991 TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor! İşte en yüksek faiz veren bankalar