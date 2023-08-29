KPSS şartsız, ACİL iş ilanı! İŞKUR duyurdu! 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...
İŞKUR, Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımını başlattı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 5 ilde başvuru ekranı aktif edildi. Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR bekçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler, maaş ne kadar? İŞKUR Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı hangi illerde? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...
"İŞKUR bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu toplam 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler ise konuya ilişkin detayları araştırıyor. İşte, İŞKUR açık iş ilanları ve bekçi alımı hakkında bilgiler...
İŞKUR BEKÇİ ALIM İLANI 2023
İŞKUR yeni iş ilanlarını internet sitesi üzerinden yayınladı. Buna göre İstanbul, Balıkesir, Ankara, Muğla ve Antalya'da Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerektiği ifade edildi:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını geçmiş olmak,
- Başvuru yapacağı görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek.
- İŞKUR'a kayıtlı olmak.
İŞKUR KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.
İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.
KAYIT KOŞULLARI
İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.
ENGELLİ KAYDI
Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen "Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu", "Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu", "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu" ve/veya "Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu" ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.
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- KPSS şartsız, ACİL iş ilanı! İŞKUR duyurdu! 5 ilde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! İşte başvuru şartları...
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