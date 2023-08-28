"Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında başlayan işlemler ile ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapan adaylar MEB'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?