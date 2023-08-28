Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
"Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, ücretli öğretmen başvurularını e-Devlet üzerinden ya da kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerince tamamladı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
"Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında başlayan işlemler ile ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurularını yapan adaylar MEB'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Ücretli öğretmenlik sonuç tarihi belli oldu mu?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
Ayrıca görevlendirilen ücretli öğretmenlerin diploma formasyon belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu (son altı aylık tek hekimli), sabıka kaydı temin ederek görevlendirildikleri okula teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
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