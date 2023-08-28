"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi, 2023/1. dönem için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav detaylarını duyurdu. Başvuruların 12-22 Haziran tarihleri arasında alındığı belirtilirken, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların, bekçi alımı yazılı sınavına katılacakları belirtildi. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?