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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?

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Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adaylar, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı başvuru sonuçlarını ve yazılı sınav tarihini ile yerini, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Konu hakkında detaylar yakından takip ediliyor.

"Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçilik sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Polis Akademisi, 2023/1. dönem için Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları kapsamında gerçekleştirilecek yazılı sınav detaylarını duyurdu. Başvuruların 12-22 Haziran tarihleri arasında alındığı belirtilirken, fiziki yeterlilik sınavını başarıyla geçen adayların, bekçi alımı yazılı sınavına katılacakları belirtildi. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? Bekçi alımı başvuru takvimi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OLACAK?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.

Sınavlar Ankara'da uygulanacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini ise 22 Eylül günü http://www.meb.gov.tr adresinden elde edebilecekler. 120 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek (Türkçe, Matematik), Genel Yetenek (Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genle, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular) konularından 100 soru sorulacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

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