"GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklaması ile merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklama sonrası alım yapılacak kadro branş dağılımı ve il il kontenjanlar da netlik kazandı. Peki, GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...