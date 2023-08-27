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GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

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Giriş Tarihi: 27.08.2023
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GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

"GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Aşkın Bak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

"GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklaması ile merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklama sonrası alım yapılacak kadro branş dağılımı ve il il kontenjanlar da netlik kazandı. Peki, GSB 11.455 personel alımı başvuruları başladı mı? GSB 11 bin 455 personel alımı başvuru şartları neler? İşte kontenjanlar...

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALACAK!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Bakan Aşkın Bak, açıklamasında alım yapılacak branşlar ve kontenjanlarına da yer verdi.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI 2023

GSB personel alımı kapsamında merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere;

4 bin 138 destek personeli,

3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi,

3 bin 295 büro personeli,

400 de psikolog

olmak üzere toplamda 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2023 | GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

GSB sözleşmeli personel alımı kapsamında;

Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) başvuruları 28 Ağustos (00.00) - 1 Eylül (17.00) tarihleri arasında yapılacak.

Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 28 Ağustos (00.00) - 6 Eylül (17.00) tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GSB personel alımı için adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Başvurular GSB personel alımı ilanının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.

GSB 11 BİN 455 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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