ODÜ en az lise mezunu Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
Ordu Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasında Temizlik Görevlisi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını ilan etti. Başvuru tarihi ve şartlarını yayınlanan ilan ile duyuran kurum KPSS puan sıralamasını esas alarak alım sağlayacak. İşte detaylar…
Ordu Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Temizlik Görevlisi ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını açıkladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum en az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacak. Ayrıca belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar KPSS puan sıralaması esas alınarak görevlendirilecek. İşte başvuru şekli ve gerekli belgeler…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Ordu Üniversitesi personel alımı başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 11 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://pdb.odu.edu.tr/Page/57/formlar)
2- T.C Kimlik Kartı fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı),
3- Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler,
4- 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı),
5- 2022- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, -Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSSP94 puanı -Önlisans mezunları için 2022 KPSSP93 puanı
6- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının olması gerekmektedir.
7- Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo ile beden endeksi tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belge.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
ç) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B'li olarak çalışmıyor olmak,
d) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.
e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
f) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak.
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- ODÜ en az lise mezunu Güvenlik ve Temizlik Görevlisi alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?
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