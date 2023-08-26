Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Çarşı ve mahalle bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı hakkında detaylar merak konusu olurken, yazılı sınav tarihi belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan 2023/1.Dönem Bekçi alımı sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? İşte, sorunun cevabı...