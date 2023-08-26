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Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Çarşı ve mahalle bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Bekçilik sınavı ne zaman 2023? Çarşı ve mahalle bekçi alımı yazılı sınav ne zaman yapılacak?

"2023-2024 Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen bekçiler için başvurular tamamlandı. Ankara'da uygulanacak olan 2023 Yılının 1. Dönem bekçi sınav tarihi belli oldu. Peki, Bekçi alımı yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı sınav takvimi açıklandı mı? İşte, haberin detayları...

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı hakkında detaylar merak konusu olurken, yazılı sınav tarihi belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulan 2023/1.Dönem Bekçi alımı sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? İşte, sorunun cevabı...

BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek. Sınavlar Ankara'da uygulanacak.

Adaylar sınav giriş belgelerini ise 22 Eylül günü http://www.meb.gov.tr adresinden elde edebilecekler.

120 dakika sürecek sınavda; Genel Yetenek (Türkçe, Matematik), Genel Yetenek (Tarih, Coğrafya, Anayasa Bilgisi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye ve Dünya ile ilgili Genle, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular) konularından 100 soru sorulacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları 23 Ekim 2023 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden sorgulanacak.

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