GSB en az 50 KPSS puan ile 11.455 personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı
GSB en az lise mezunu adaylar arasından 11.455 personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı ve merak edilen tüm detaylar…
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2'nci maddesi kapsamında 11.455 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylara arasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık, yine beraberinde adaylardan en az 50 KPSS puan şartı arıyor. Başvuru süreci ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan Bakanlık, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Büro Personeli, Temizlik Görevlisi ve Psikolog kadrolarında istihdam sağlayacak
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı 11.455 personel alımı başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 1 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar e e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvurularını online olarak tamamlayabilecek.
BAŞVURU EKRANI
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)
5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,
6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,
7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak, 10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,
11) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
12) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
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