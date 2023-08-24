İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
"İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında yapılacak olan okul temizlik görevlisi alımları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Yeni eğitim dönemine yaklaşırken, başvuru süreci İŞKUR ve ilgili kamu kurumları tarafından başlatılacak. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
"İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TYP kapsamında okul temizlik görevlisi olarak görev yapmak isteyen adaylar için başvuru süreci başlıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden başvurular alınmaya başlanacak. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYCAK?
2023 TYP başvuru süreci hakkında tarih bilgisi netleşmedi. Başvuru sürecinin ayrıntılarının belli olması ardından programa, 'esube.iskur.gov.tr' sitesinden veya İşkur şubesinden başvuru yapılabiliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 yılında yapılan alımlarda aranan şartlar şunlar olarak dikkat çekiyordu;
Başvuru için kuruma kayıtlı işsiz olma, 18 yaşını tamamlamış olma, emekli ve malul aylığı almama, öğrenci olmama (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç) şartı aranacak.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri başvurabilecek.
Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katını aşmaması istenecek.
TYP'ye başvurduğu tarihte kişinin kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları gerekecek.
TYP ilanında belirtilen şartları taşımayan ya da TYP'nin aksamasına ve başarısız olmasına sebep olabilecek başvurular geçersiz sayılacak.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
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- İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR TYP okullara personel alımı başvuruları ne zaman başlar?
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