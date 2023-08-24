En az lise mezunu personel alımı yapılıyor! Hemşire, Psikolog, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker, Büro Görevlisi alımı

Akdeniz Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Psikolog, Odyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az lise mezunu olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen diğer tüm detaylar…