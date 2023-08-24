En az lise mezunu personel alımı yapılıyor! Hemşire, Psikolog, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker, Büro Görevlisi alımı
Akdeniz Üniversitesi en az lise mezunu personel alım ilanı yayınladı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan üniversite adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. İşte başvuru ekranı ve diğer tüm detaylar
Akdeniz Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Hemşire, Psikolog, Odyolog, Sağlık Teknikeri, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker ve Büro Personeli kadrolarına personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları ve tarihine kadar merak edilen tüm detayları açıklayan kurum adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adayların kadrolara göre değişiklik göstermekle birlikte en az lise mezunu olması gerekiyor. İşte ilana ilişkin merak edilen diğer tüm detaylar…
BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ
Akdeniz Üniversitesi personel alımı başvuruları 24 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 7 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek.
Adayların http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, gerekli belgeler ile birlikte kuruma şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine, Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
4. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü – arkalı)
5. Fotoğraf (1 Adet)
6. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
7. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
8. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev belgesi.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
4. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (önlü – arkalı)
5. Fotoğraf (1 Adet)
6. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
7. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti.
8. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için görev belgesi.
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- En az lise mezunu personel alımı yapılıyor! Hemşire, Psikolog, Laborant, Temizlik Görevlisi, Tekniker, Büro Görevlisi alımı
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