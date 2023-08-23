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Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! KPSS 60 puana sahip olmak yeterli

MEMURLAR
Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Bakanlık en az lise mezunu personel alımı yapıyor! KPSS 60 puana sahip olmak yeterli

Kültür ve Turizm Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detaylar yayınlan Bakanlık, adaylardan en az 60 KPSS puan şartı arıyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü bünyesine 86 personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından istihdam sağlayacağını açıklayan Bakanlık başvuru şartları ve tarihine ilişkin tüm detayları duyurdu. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylardan en az 60 KPSS puan şartı aranıyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları 18 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 28 Ağustos 2023 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu - İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını online olarak yapacak.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında (.pdf) ya da (.jpeg) formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

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