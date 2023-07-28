MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Görevde Yükselme sınavının 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen sonuçları açıklandı. Şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için yapılan sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Meb.gov.tr üzerinden erişilebilir durumda. Adaylar, sınav sonuçlarına kolayca ulaşarak görevde yükselme durumlarını öğrenebilirler. Detaylar haberimizde yer alıyor.