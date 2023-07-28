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MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...

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Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
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MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuç Ekranı | 2023 Görevde Yükselme sınav sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Şube müdürü, şef, sayman...

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Görevde Yükselme sınavının 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen sonuçları açıklandı. Şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için yapılan sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Meb.gov.tr üzerinden erişilebilir durumda. Adaylar, sınav sonuçlarına kolayca ulaşarak görevde yükselme durumlarını öğrenebilirler. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla Görevde Yükselme sınavının 9 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen sonuçları açıklandı. Şube müdürlüğü, memurluk, şeflik ve saymanlık için yapılan sınavın sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Meb.gov.tr üzerinden erişilebilir durumda. Adaylar, sınav sonuçlarına kolayca ulaşarak görevde yükselme durumlarını öğrenebilirler. Detaylar haberimizde yer alıyor.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Görevde Yükselme sınav sonuçları ile ilgili MEB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında 9 Temmuz 2023'te 30 ilde 175 bina, 5 bin 394 salonda sınav gerçekleştirildi.

Şube müdürü, memur, sayman ve şeflik için yapılan sınavın sonuçları açıklandı."

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI!

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