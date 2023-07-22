BEKÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI! 2023/1. dönem bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
"Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Bekçi alımı sınav başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olmak üzere dört aşamaya katılım sağlayacak. Şimdi ise tüm gözler, 2023/1. dönem bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçlarında. Peki, bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sınav sonuçları son durum 2023!
2023 bekçi alımı sınav sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Haftalar önce alınan başvuruların ardından ön sonuçlar açıklanmış ardından da mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar için fiziki parkur süreci beklenmeye başlanmıştı. Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih ve saat merak konusu oldu. İşte, 2023 bekçi alımı sınav sonuçları son gelişmeler...
BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada, "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır." ifadelerini kullanılmıştı.
Sınavlar sona erdikten sonra bekçilik fiziki parkur ve mülakat sonuçları ilan edilecek.
Sınav sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
SÖZLÜ SINAV
1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
3. Adaylar,
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
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- BEKÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI! 2023/1. dönem bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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