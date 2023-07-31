THY KADIN KABİN MEMURU İLANI 2023: Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler? THY Kadın Kabin Memuru başvuru tarihi, son gün, maaş, fiziksel koşullar...
"Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılıyor. THY, kabin memuru olmak isteyen kadın adaylar için başvuruların başladığını duyurdu. Başvuru sürecine katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarih aralığında başvurularını gerçekleştirerek THY'nin seçkin kabin ekibine katılma şansı elde edebilecekler. İşte, detaylar...
"THY kabin memuru hostes alımı ne zaman?" sorusunun cevabı yayınlanan ilan sonrası araştırma konusu oldu. Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adaylara kapılarını açıyor. THY, kabin memuru pozisyonuna yönelik başvuruların başladığını duyurdu. İşte, THY kadın kabin memuru başvuruları hakkında merak edilenler...
THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Kabin memuru başvuruları, "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar yapılabilir.
GENEL KOŞULLAR
T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahipleri başvuru yapabilir).
01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak.
En az lise mezunu olmak.
İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir).
Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.
Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.
FİZİKSEL KOŞULLAR
160-180 cm arası boy.
Vücudun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak.
Sağlık Koşulları:
İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylar işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.
Türk Hava Yolları işyeri hekimleri, "İşe Giriş Muayenesi" sırasında ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.
Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.
BAŞVURU DEĞERLENDİRME
Kabin memuru başvuruları belirtilen kriterleri taşıyan adaylar arasından değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve olumsuz olarak değerlendirilecektir.
ÇALIŞMA VE MESAİ DÜZENİ
Bir kabin memuru bazen aynı gün hem iç hem de dış hat uçuşu gerçekleştirebilirken bazen de okyanus aşırı uçuşlara giderek uzun süreli konaklama yapabilir. Kabin memurları göreve başladıkları günden itibaren hem iç hat hem de dış hat uçuşları yapmaktadır. Çalışma günleri ve tatil günleri aylık olarak yayınlanan programlarda kabin ekiplerine bildirilmektedir.
THY KABİN MEMURU MAAŞLARI
Ücretlendirme ile ilgili detaylı bilgi, işe alım sürecinde adaylara verilmektedir.
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- THY KADIN KABİN MEMURU İLANI 2023: Türk Hava Yolları Kadın Kabin memuru alımı şartları neler? THY Kadın Kabin Memuru başvuru tarihi, son gün, maaş, fiziksel koşullar...
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