Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çalışma takviminin açıklanmasıyla gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilen başvurular ile ilgili detaylar haberimizde...
Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından çalışma takviminin açıklanmasıyla gözler ücretli öğretmenlik başvurularına çevrildi. E-Devlet üzerinden kolayca yapılabilen başvurular ile ilgili detaylar haberimizde...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ücretli öğretmenlik başvuruları bazı ilçelerde başladı. Başvuru tarihleri ilçeden ilçeye değişebiliyor.
Ancak ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK E-DEVLET BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.
5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.
- Askerlikten muaf olmak,
- Askerliğini yapmış olmak,
- Askerliği tecil edilmiş olmak şart.
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.
8. 2023-2024 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerlidir.
9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
10. Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu sonradan anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır. (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın bire bir tutması gerekmektedir.)
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- Ücretli öğretmenlik başvurusu e-Devlet ekranı | 2023-2024 MEB ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı, ne zaman?
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