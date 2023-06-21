Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr

2. 25 Haziran -14 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 5'inci maddede bilgi verilmiştir. 14 Temmuz 2023 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.