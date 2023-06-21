Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr
"MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçlarına yönelik açıklama geldi. Peki, MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr...
Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranına yönelik araştırmalar hız kazandı. MSB tarafından konu hakkında beklenen son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; "2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır." duyurusu geldi. Peki, MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr...
MSB SON DAKİKA AÇIKLADI
2022 Yılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Temini İkinci Sınıflandırma Sonuçları yayımlanmıştır.
Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
2022 YILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ KAPSAMINDA İKİNCİ SINIFLANDIRMA SONUCU KAYIT/ÖN KAYIT İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR
1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini ilk kayıt aşamaları tamamlanmıştır. İlk kayıt aşamaları sonrasında boş kalan kontenjanların tamamlanması amacıyla yedek adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmış, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, " .... Sınıfında Yedek-1 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ikinci grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 22-24 Haziran 2023 tarihleri arasında, 08:30-16:30 saatleri içerisinde, 5'inci maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla kuvvet komutanlığının sıralama listesinde bulunabilecektir.
Birden fazla kuvvet komutanlığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği kuvvet komutanlığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer kuvvet komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 24 Haziran 2023 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların kayıt hakkı kazandıkları kuvvet komutanlığındaki adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.
2. 25 Haziran -14 Temmuz 2023 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 5'inci maddede bilgi verilmiştir. 14 Temmuz 2023 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.
3. Herhangi bir kuvvet komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer kuvvet komutanlıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacaktır.
4. Tüm adayların arşiv araştırmaları ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir.
5. Kayıt için izlenecek yol:
a. Kara Kuvvetleri Komutanlığı için;
Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayıp KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, 22-24 Haziran 2023 tarihleri arasında 08:30-16:30 saatleri içerisinde MSÜ KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞINA (BALIKESİR) şahsen başvuracaklardır. Kayıt başvurusunda bulunan adayların izlemesi gereken yol/işlemler müteakip maddelerde açıklanmıştır.
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- Muvazzaf Astsubay Adayı sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı! MSB Muvazzaf Astsubay Alımı açıklandı mı son dakika? personeltemin.msb.gov.tr
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