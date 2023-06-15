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Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?

"Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen il içi atama başvuruları 13 Haziran'da başladı. Başvuruların başlamasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. MEB tarafından başvuru takvimi açıklandı. Peki, öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?

"Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama takvimi il içi öğretmen atama başvurularının başlamasının ardından sonuç takvimi merak ediliyor. Peki, Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2023 yılı yer değiştirme takvimi yayımlandı.

Buna göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 13-17 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise valiliklerce 20 Temmuz'da ilan edilecek.

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atama sonuçları ise 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 7-14 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 17-21 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

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