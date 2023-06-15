Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ayrıca gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.