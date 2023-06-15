Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde 22 bin kişiye istihdam sağlayacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Adalet Bakanlığı bünyesindeki Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri ve İcra Dairesi Başkanlığında açık bulunan kadrolara personel alımı yapılacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
"Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adliyelerde 10 bin 183, İcra dairelerinde 10 bin 183, İcra dairelerinde 700 ve Bakanlık merkez teşkilatında 563 kişiye istihdam sağlanacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 11 Mayıs'ta sona ermişti. Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasına kadar açıklanması bekleniyor. Ancak henüz başvuru sonuçlarının duyurulacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde detayları haberimize ekleyeceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
SONUÇLAR ADALET.GOV.TR ADRESİNDE OLACAK!
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları yayınlandıktan sonra Adalet.gov.tr adresinden duyuru yapılacak. Adaylar ise T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber sonuçları e-Devlet kapısından sorgulayabilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli alımı yapılacak.
Ayrıca gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.
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