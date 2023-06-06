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Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?

"Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, sınav giriş yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı. Peki, Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?

"Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 bekçi alımı sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla birlikte, bekçi alımı için sınav tarihleri belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte, bekçilik sınavı giriş yerlerini sorgulayabilecek. Peki, Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2023? PA sınav giriş yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi adresi üzerinden açıklandı. Sınav giriş yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayan adaylar, sınav tarihlerini öğrenebilecek.

BELÇİLİK SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak, ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacak ve Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacaklardır.

YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasını başarıyla geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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