02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?

Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?

"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tayinleri için sonuç sorgulama ekranına yoğunluk var. Jandarma ve polis tayinleri genel olarak mayıs ve haziran dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?

"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM'den gelecek son dakika açıklaması ile Polis tayinleri sonuçları belli olacak. Polis tayinlerinde eğer eşler de kamu görevlisiyse eş durumları gözetilecek. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 10 bin 600 polis alımı yapılacak. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN?

Polis tayin tarihleri, açıklanmadı. Geçen yıl polis tayinleri 27 Mayıs'ta açıklanmıştı.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 10 bin 600 polis alımı yapılacak. 30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları, 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirildi. 10 bin 600 öğrenci alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 29. dönem POMEM başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sonlanmış, sonuçlar da 28 Kasım'da Polis Akademisi tarafından ilan edilmişti.

Buna göre 30. Dönem sonuçlarının hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SONUÇLAR SİSTEME YÜKLENECEK

Emniyet ve Jandarma tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin ve jandarma mensuplarının cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, PTS ve POLNET sistemleri üzerinden de görüntülenebilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA