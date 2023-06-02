"Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM'den gelecek son dakika açıklaması ile Polis tayinleri sonuçları belli olacak. Polis tayinlerinde eğer eşler de kamu görevlisiyse eş durumları gözetilecek. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 10 bin 600 polis alımı yapılacak. Peki, Polis tayinleri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak 2023? Jandarma ve polis tayin sonuçları açıklandı mı?