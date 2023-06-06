ZİRAAT BANKASI 150 PERSONEL ALIMI 2023! Ziraat Bankası memur alımı başvurusu nasıl yapılır? Uzman yardımcısı başvuru şartları...
"Ziraat Bankası uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasında, uzman yardımcısı kadrosunda istihdam etmek üzere 150 memur alımı yapılacağına yer verildi. Banka memuru kadrosuna yapılacak alım hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Ziraat Bankası banka memuru alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı!
Ziraat Bankası memur alımı başvuru ekranı 2023! Ziraat Bankası 2023 yılı personel alımı hakkında son dakika duyurusu yapıldı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası banka memuru alımı şartları neler?
BAŞVURULAR BAŞLADI!
Ziraat Bankası personel alımında başvurular alınmaya başladı. İstanbul Üniversitesi resmi sayfası üzerinden konu ile ilgili yayınlanan son dakika açıklamasında başvuruların "https://ziraatbank.istanbul.edu.tr/login" adresi üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. Adaylar bu sayfada üyelik açarak başvurusunu yapabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası uzman yardımcılığı sınavı başvuru şartları şu şekilde:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
5. Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,
6. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),
7. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,
8. Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk,Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Ticaret ve Bankacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, İşletme ve Tarım Ekonomisi, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ;Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2023 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,
9. Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,
10. Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.
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