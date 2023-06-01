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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 / 1. Dönem Bekçi alımına başvuruda bulunanlar sonuç için meraklanıyor. Adaylar, bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap arıyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak 2023 Tarihinde başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri, 3 Şubat 2023 Tarihinde sona erdi. Uzun zamandır bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, başvuruları değerlendirme işlemlerine devam ediyor.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda alınan bekçilik başvuru sonuçlarını değerlendirdikten sonra sınava girmeye hak kazanan adayların ismini açıklayacak. Sınav tarihi ile ilgili bilgilinin de o tarihte belli olacağı tahmin ediliyor.

BEKÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER

S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

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