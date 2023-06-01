"Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Ocak 2023 Tarihinde başlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işlemleri, 3 Şubat 2023 Tarihinde sona erdi. Uzun zamandır bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?